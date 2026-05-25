【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,579.70 △294.04（5/22）NASDAQ：26,343.97 △50.87（5/22） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って続伸となりました。中東情勢をめぐりホルムズ海峡通航再開に向けた合意に近づきつつあることが報じられており、各所からの発言に注目されます。ダウ平均は148ドル高の50,434ドルで取引を開始し、これがこの日の安値となりました。その後は上昇を続け、日本時