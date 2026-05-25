「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）阪神が今季最長の５連勝で貯金を最多１１して首位に再浮上した。五回に梅野が自身３年ぶりの先制１号ソロを放つと、さらにドラフト１位・立石が右中間へプロ１号２ラン。４−１の七回には佐藤輝、大山の連続適時打で試合を決めた。先発の才木は６回１／３を３失点でプロ通算５０勝となる５勝目。中盤、巨人打線につかまった才木についてデイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は「詰めの