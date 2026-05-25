元サッカー選手で、米プロリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカムさん（51）が、2026年5月19日にインスタグラムを更新。末っ子で長女のハーパー・セブンさん（14）との2ショットを公開した。バラの前で...父のひざに手添えるベッカムさんは、バラの前で撮影されたハーパーさんとの2ショットを公開。首や腕にびっしりと入れたタトゥーが目立つ半袖Tシャツ姿のベッカムさんは、少しふっくらしたよう