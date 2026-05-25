キープレフト・スイングを習得するための3つの基本動作とは スイングプレーンが水平になるポジションからはじめる スイングの習得は、地面にあるボールを打つことからはじめないのがコツ。難しくて、みんなムキになるからです。おすすめなのは、ツマ先上がりのように、スイングプレーンが水平になるポジションから振りはじめること。以下のステップでトライ＆エラーを繰り返してください。 フ