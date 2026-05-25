先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート 友だちとうまく遊べない 困りごと【遊びたいのに遊べない？】 遊びのはじまり方は、自然に集まって、誰かが中心となり声をかけて、あらかじめ遊ぶ約束をしてなど子どもたちの間でさまざまです。遊び方にも子どもたちのなかでのルールがあります。みんなで決めたルールなのに自分にとって不利なこと、思い通りにいかないこと（鬼ごっこで鬼になる