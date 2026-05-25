街ねこウォッチングのススメ「記録のとり方」 STEP 1猫を見つけたら 警戒させないように近づく 路地裏や駐車場など猫がいそうな場所を探索し、観察する猫を探します。猫を見つけたら、ゆっくりと猫の近くへ。猫の周囲に人がいたり、猫が食事していたりするときは、無理に近づかないようにしましょう。 STEP 2おおまかな特徴を記入 しっぽの長さや性別をチェック 猫の顔の輪郭、し