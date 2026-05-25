Overture XM5Ti MUSINは、ONIXブランドのポータブルオーディオプレーヤー「Overture XM5」の筐体をチタニウム合金へと変更した数量限定生産モデル「Overture XM5Ti」を、5月29日12時より直販サイト限定で発売する。直販価格は178,200円。 基板内のGNDであり、シールドの役割を担う筐体の素材を変更することで、通常モデルとは異なるハイエンドIEM向けのサウンドを目指した数量限定生産モデル