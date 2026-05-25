日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3010（+23.0+0.77%） ホンダ1405（+4+0.29%） 三菱ＵＦＪ3088（-3-0.10%） みずほＦＧ7419（-38-0.51%） 三井住友ＦＧ6023（+17+0.28%） 東京海上7400（+19+0.26%） ＮＴＴ153（+0.4+0.26%） ＫＤＤＩ2711（+1.5+0.06%） ソフトバンク223（0.00.00%） 伊藤忠1944（-5.5-0.28%）