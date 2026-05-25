【本日の見通し】中東情勢をにらむ展開、トランプ大統領が楽観姿勢示すも、市場はやや懐疑的 週明けのドル円は158.80円台での推移となっている。トランプ大統領がイランとの和平合意が「ほぼまとまった」と発言。まもなく発表するとしたことがドル売りを誘い、先週末終値159.18円水準からややドル安円高となった。ただ、イラン側からは合意に楽観的になれない旨が示されており、反応は限定的なものにとどまっている。今