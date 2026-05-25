東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.18高値159.23安値158.91 159.62ハイブレイク 159.43抵抗2 159.30抵抗1 159.11ピボット 158.98支持1 158.79支持2 158.66ローブレイク ユーロドル 終値1.1603高値1.1622安値1.1588 1.1655ハイブレイク 1.1638抵抗2 1.1621抵抗1 1.1604ピボット 1.1587支持1 1.1570支持2 1.1553ロ&#12