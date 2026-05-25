前回の連載で、電子楽器・シンセサイザーに特化した展示会「SUPERBOOTH26」についてレポートしたが、その中でリアルタイムオーディオ解析ソフト「Inspect」というものについて少し紹介した。 このInspectは、オーディオ信号をリアルタイムかつ多角的に可視化するためのスタンドアローンソフト。 FFTアナライザー、スペクトログラム、オシロスコープ、ゴニオメーター