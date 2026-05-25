爽やかな香りが食欲をかきたてるバジルは、初夏のキッチンに欠かせないハーブです。パスタからサラダまで、旬のバジルをたっぷり使った絶品レシピを人気順にご紹介します。今夜の献立にぜひお役立てください！■【人気レシピNo.1】ジュワッと香る！ジェノベーゼパスタを生ハムと大葉で手軽に本格的なジェノベーゼパスタが、生ハムと大葉を使って驚くほど手軽に完成します。バジルのグリーンが鮮やかで、口に入れた瞬間にハーブの爽