◇インターリーグホワイトソックス5−8ジャイアンツ（2026年5月24日トロント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は24日（日本時間25日）、ジャイアンツ戦に「2番・DH」で先発出場し、4打数無安打、2三振に終わった。17本塁打は現在ヤンキースのジャッジと並んでリーグトップ。だが一方で、この日2三振で75三振も、同ワーストとなった。2試合連続の無安打と敵地で快音は響かなかった背番号5。試合も5−8で敗れ、8