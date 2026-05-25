◇ナ・リーグドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利し、連勝でカード勝ち越しを決めた。デーブ・ロバーツ監督（53）は“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が25日（同26日）からメジャー復帰することを明かした。E・ヘルナンデスはオフに左肘を手術。開幕を負傷者リスト（IL）で迎えたが、今月上旬にマイナーで実戦復帰し、