＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】細マッチョ力士に“異変” 実際の取組体重差がじつに83.7キロという超無差別級対決でアクシデントが発生。70キロ台の細マッチョ力士が取組直後に苦悶。救護に付き添われ花道を下がっていく緊迫の一幕にファンから心配の声が多数寄せられた。三段目十枚目・安強羅（安治川）が、三段目三枚目・山藤（出羽海）を寄り切りで下して3勝目（4敗）を挙げ、敗れた山藤は5敗