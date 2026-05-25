武雄競輪場の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」は24日、全日程を終えた。最終日11R。ワンダーステージは単騎の松本貴治（32＝愛媛）が瞬時の適切な判断と強い走りで逃げ切った。「途中まではだいたい考えていた通りだったが、嘉永君が粘っていたのが想定外。あそこでずっとモタモタしていても人任せになってしまう。それが嫌だったから前に出た。そんなにスピードが出ている感じはなかったが押し切れたし、レース