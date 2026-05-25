○経済統計・イベントなど １０：３０日・５年物クライメートトランジション国債の入札 ※メモリアルデーの祝日でアメリカ市場が休場 ※イギリス，韓国，香港市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：芝浦機 出所：MINKABU PRESS