２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円１８銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円７１銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。 ルビオ米国務長官が「イランとの協議で一定の進展が見られている」「交渉を仲介するパキスタンと継続的に連絡を取っている」などと述べたことを受け、ドル円相場