２５日の東京株式市場は強弱観対立の中、日経平均株価の上値は重そうだ。ここハイボラティリティな地合いが続いており、５月１４日から２０日にかけて５営業日で３４００円以上下落したが、前週末までの直近２営業日は一転して３５００円あまり上昇、怒涛の全値戻しを達成し史上最高値を更新した。ただ、足もとは達成感から上値追いのスピードは鈍りそうだ。前週末の欧州株市場では独ＤＡＸが１％超の上昇で反発したのをは