めまいや吐き気を感じていても「なんとなく不調」で我慢していませんか？ もしくは、医療機関を受診したくても何科にかかれば良いのかわからない、どんな検査を受けるのか知らないという方も多いと思います。そこで今回は、耳鼻科医でめまい相談医の岩崎朱見先生（人形町耳鼻咽喉科めまいクリニック 院長）にめまい診療の詳細をお聞きしました。 監修医師：岩崎 朱見（人形町耳鼻咽喉科めまいクリニック） 東京医科歯科大