開催：2026.5.25 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 8 - 5 [Wソックス] MLBの試合が25日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとWソックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。 1回表、1番 チェース・マイドロス 8球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 SF 0-1 CWS 1回裏、