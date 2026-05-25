1位は平均年収323.7万円鉄鋼価格の上昇が業績に影響今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、従業員の平均年齢が30代で、なおかつ従業員数が100人未満の企業を対象に、「年収が低い会社ランキング2025【従業員の平均年齢30代・従業員100人未満】」を作成した。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。本連載でお届けしている年収ランキングシリーズでは通常、単体ベースの従業員が少ない会社は除