スズキ初の量産BEV（バッテリーだけで走る電気自動車）「e VITARA」。実際に乗ってみたフェルさんの感想は「これは本当にスズキのクルマなのか？」だった。なぜトヨタと共同開発したのか。なぜ日本ではなく、インドで造ることにしたのか……開発者の話を聞き進めるうちに、このクルマがどこまでも“スズキらしい”理由が見えてきた。（コラムニストフェルディナント・ヤマグチ）腱板半断裂！これ以上手術したくなくて選んだのは