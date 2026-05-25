大阪3月限ナイトセッション 日経225先物63280-60 （-0.09％） TOPIX先物3888.5-5.5 （-0.14％） シカゴ日経平均先物63335-5 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 22日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米国・イランの交渉が進展しているとの見方から幅広い銘柄に買いが入った。パキスタン当局が、同国のムニール陸軍元帥がイランの首都テヘランに到着