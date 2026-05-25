２０２７年４月からエアコンの省エネ基準が厳しくなる新基準導入を前に、買い替えの駆け込み需要が高まっている。低価格モデルを中心に販売価格が上がるとみられているためだ。一方で省エネ性能の向上により電気代は安くなる。夏本番を控え、本体価格と電気代のバランスが買い替えのポイントになりそうだ。（中山知香）「安いエアコンなくなるのか」家電量販店ノジマの池袋東武店（東京都豊島区）では５月に入り、エアコンを求