日没後に屋上の望遠鏡をのぞく村上恭彦台長（左）＝北海道名寄市の市立天文台きたすばる人口約2万人の北海道名寄市の市立天文台「きたすばる」では、一般公開されている中では国内で2番目に口径が大きな望遠鏡を気軽にのぞき、天体観測を楽しめる。本格派ながら市民に身近な天文台の原点は、半世紀前、元教師が私財を投じて立ち上げた施設だ。（共同通信＝羽場育歩）旬の天体を楽しむ「観望会」を年間10回以上、各10日間前後行