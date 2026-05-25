【モスクワ共同】フランス南部で開催された第79回カンヌ国際映画祭で審査員特別大賞を受賞した「ミノタウロス」のアンドレイ・ズビャギンツェフ監督が23日の授賞式で、ロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えた。監督はロシア出身。侵攻を批判し、現在はフランスで暮らしている。英BBC放送ロシア語版などが伝えた。監督はロシア語で「何百万人もの人々が夢見ているのは、数え切れないほどの殺りくが止まるこ