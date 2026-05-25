筆者の友人・S子の夫はかなりのマザコン男。家事・育児には全く協力しないくせに、自分の母親と比較して文句ばかりを言い続けていました。しかしある日、マザコン夫は妻と娘の反撃に遭い──？ マザコン夫 私の夫はかなりのマザコン男です。家事・育児には全く協力しないくせに、自分の母親と比較して私に文句ばかりを言い続けていました。 特にうるさいのは食事の味付け。 濃い・薄いだけではなく「これは母さんの味じゃ