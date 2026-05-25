鏡のような水面に映った雄大な富士山と4頭の柴犬…逆さ富士と"逆さ柴"が映える写真が話題だ。 【写真】こちらもめでたい！富士山を背景にポーズばっちり 今、SNSで「ポスターにしたい！」と絶賛されているのは、柴犬のあのんちゃん、つきひちゃん（@mooko4575）と、そのお友達のむぎちゃん、大空（そら）くんが披露した写真。 波ひとつない水面に、富士山と柴犬4頭が反転して映り込むその光景は何とも縁起が良さそ