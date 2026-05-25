2024年7月に卵巣がんの摘出手術を受けた歌手・市川由紀乃が21日、自身のインスタグラムを更新。現在の髪の状態を伝え、反響を呼んでいる。 【写真】病を経験しながらも絶やさぬ笑み分け目チェンジの今 市川は「画像は地毛です。」と前置きし、明るい笑みを浮かべて頭髪を指さすショットをアップ。「お蔭さまで順調に伸びています！」と続けた。 市川は活動休止を経て、25年2月に復帰を公表し、5月のコンサートで