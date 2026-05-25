二宮和也 二宮和也、オードリー・若林正恭がこのほど、都内で行われた『シークレットNGハウス Season2』のイベントに登壇した。トークセッションのなかでは、番組の“パワーアップ”にちなみ、「最近、自分の中でパワーアップしたこと」について発表するコーナーも行われた。「体力」と回答した二宮。嵐のラストツアーの真っ只中だが、「北海道、名古屋、福岡、大阪、東京も１回やらせてもらったんですけど、もう大