女優アン・ハサウェイ(43)が、フェイスリフト（美容整形）をあえて否定しようとしたのではないかという憶測について、リアクションせずにはいられなかったという思いだったことを明かした。 【写真】これが“完成形”ここにたどり着くまでに様々な行程がある 映画「プラダを着た悪魔2」で話題のアンは3月17日（現地時間16日）、米アカデミー賞の授賞式に出席する際のメイクの動画を自身のインスタグラムに投稿した。