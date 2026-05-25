北海道コンサドーレ札幌が新ユニを発表北海道コンサドーレ札幌が2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。クラブ創設30周年を記念した新しいユニフォームは、26-27シーズンの公式戦全試合で着用される。サプライヤーは引き続きミズノで、デザインディレクションは相澤陽介CCOが担当している。伝統の赤黒のストライプに大きな襟が特徴的で、胸元の中央にはミズノのロゴと30周年記念エンブレムが配置されている。フィール