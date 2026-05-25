柔道女子２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実さん（３３）がマイアミで過ごしたオフの様子を投稿し、反響をよんだ。１月に現役を引退した角田さん。「充実した時間、オフがあるからオンを頑張れる」とつづり、雰囲気一変のドレッシーなワンピース姿でバカンスを満喫する様子やレアなメガネ姿、お団子ヘアでアイスをほお張るお茶目な姿、トレーニングウエア姿などを公開。コメント欄などでは「髪伸びましたね。どんどん綺麗に