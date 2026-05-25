俳優の桜田ひよりと木戸大聖が紡ぐ“最高純度のラブストーリー”『モブ子の恋』（6月5日公開）の最終予告が解禁された。【動画】桜田ひより×木戸大聖『モブ子の恋』最終予告映像本作は、田村茜による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）を実写映画化した作品。監督は、映画『チア男子!!』で長編映画デビューを果たし、ドラマ『silent』『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』など、繊細な人間描写で支持を集める風間