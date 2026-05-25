せっかちモードな週。ただ、仕事は周囲の意見も聞き入れ動かないと結果時間を費やすことに。また週末は怪我などアクシデントに遭う恐れが。慣れない場所では慎重に行動しましょう。金運はバイヤー的な才能が光ります。恋愛は相手の波長に合わせることが進展の秘訣に。