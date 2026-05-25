スタミナ切れの週。ずっと元気だった人ほど体調を崩す気配も。特に扁桃腺のダメージには気をつけて。仕事は金融系全般にチャンスが潜んでいます。投資を新たに始めるなども好機。恋愛はピンと来る相手との出会いは少し先になりそう。美活に励みタイミングを待って。