願い事が叶うラッキー週。また海外旅行や外資系の職種などグローバルな分野もツキあり。仕事は有益な情報を提供してくれる人が現れます。上手にチャンスを生かして。金運は◎。一生物的な買い物も楽しめます。恋愛はコケティッシュなトークで好きな人を魅了できそう。