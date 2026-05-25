発想力やアイディアが冴える週。仕事も何気に閃いたことを取り入れると有利な状況を掴めます。ただ健康はスキントラブルに注意。乾燥と紫外線対策は万全に。金運は勝負運強し。赤もラッキーカラー。恋愛は自分のマインドがイマイチ盛り上がりに欠け出会いを逃しそう。