好奇心に溢れる週。美活も◎。三日坊主にならず結果を出せるエクササイズに巡り合えそう。仕事はサイドビジネスにツキあり。感性が合う人物が現れたら早めにコンタクトを取って。恋愛は自分がイニシアチブを握ると関係が崩れる恐れが。おっとり待ちのスタンスでいましょう。