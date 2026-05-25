エネルギーが空回りしやすい週。気心の知れた人物と過ごすなど負荷をかけない時間を心がけましょう。仕事は、今やるべきことだけを冷静に見極めこなすと◎。また金運は週末から低め。不意な出費があるかも。恋愛は相手を見る目が曇りそう。フランクな付き合いに徹して。