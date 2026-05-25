モチベーションがアップする週。何事も大らかに構えているとラッキーなことが舞い込みます。また仕事は今まで停滞していた人はいい感じに流れ出しそう。ただ、金運はアップダウンが激しい気配が。大きな買い物は慎重に。恋愛は新たなに出会う人が運命を運んでくれるかも。