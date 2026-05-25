安易に決断を変えないあなたですが思考回路がぶれる週。何をしても三日坊主に終わる暗示も。仕事は、言葉が足りず誤解されがち。居心地のいい場所を見つけることが運気好転に。金運は健康向上に繋がる投資にツキあり。恋愛はフラッと出向いた場所に運命が潜んでいます。