運気は低め。仕事もモタモタこなしているとライバルに美味しいところを持って行かれそう。頑張った割に満足いく報酬を得られない恐れも。断捨離が開運アクション。金運はグリーンのお財布が財運アップに。恋愛は外見重視で突き進むのは危険。感性が合う穏やかな人が本命。