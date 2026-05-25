気配り上手が開運を招く週。仕事は相手に寄り添いながらこなすと○。ボランティア活動の中にやりがいを発見する暗示も。金運はお世話になった人へのお礼は抜かりなく。恋愛は推し活や興味のあることから出会いが生まれそう。カップルは相手を褒めることが愛されキーに。