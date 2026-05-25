ポジティブに活動できる週。仕事は周囲に頼られたり相性のいいパートナーが出現したりする暗示が。美容運も◎。今話題のダイエット法で成功します。また金運は土曜日にツキあり。恋愛は多彩なタイプの人たちからアプローチされそう。フレンドリーなムードの人が本命に。