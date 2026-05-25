停滞ムードな週。出費に見舞われるなど金運が特に低調。またホルモンバランスの乱れからむくみやすい気配も。漢方がオススメ。仕事は日頃リスペクトしている人物の仕事ぶりを真似ると吉。恋愛は派手なタイプに惹かれがち。お金にルーズな人は最初から関わらないこと。