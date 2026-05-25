２４日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）にモデルでタレントの吉川ひなの（４６）が出演。７年ぶりのテレビ出演となった吉川は、子どもたちへのインタビューＶＴＲに号泣した。１０代でデビューし、２度の離婚を経て３児の母となった吉川。ハワイから昨年、沖縄に移住し１４歳長女、８歳長男、４歳次女と暮らす。番組では、長女と長男へのインタビューを紹介。それぞれ母への思いを語った。長女の