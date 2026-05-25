「ちゃんとやっているはずなのに、なかなか大きな仕事を任されない」「気がつけば、また資料整理を頼まれている」――そんなモヤモヤを抱えていないだろうか。実はそれ、あなたの能力の問題ではない。ある一つの“勘違い”を放置していることが原因かもしれない。新卒からITコンサルタントとして20年、年間50人近くのキャリア相談に応じてきた著者の話題書『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』には、こうし