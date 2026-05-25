第９回葵ステークス・Ｇ３は５月３０日、京都競馬場の芝１２００メートルで行われる。エイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は芝１４００メートルのファルコンステークスで２着。勝ち馬には完敗だったが、２番手からしぶとく粘り、２着を死守した。昨年の函館２歳ステークスを勝ったように、本質的には１２００メートルがベスト。直線が平坦な京都に替われば、押し切りが期待できる。タガノ